لطيفة رأفت تسلط الضوء على أعباء المصاريف المدرسية

2023-09-08 / 12:51
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على تسليط الضوء على المصاريف التي تثقل كاهل المواطن المغربي تزامنا مع الدخول المدرسي.

و في هذا الصدد نشرت الفنانةالمغربية صورة توثق الدخول المدرسي للتلاميذ، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مرفوقة بالتعليق التالي:””دخول مدرسي موفق لكل أطفالنا، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع”.

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة: “ونتمنى من العلي القدير أن يكون عونا لجميع الوالدين وأولياء الأمور في تحمل المصاريف الدراسية.”

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‫4 تعليقات

  2. كان خاصها تخرج ألبوم تسميه : الدخول المدرسي ياك آجرحي ! مثلا
    عوض البوسطات اللي هرسونا راسنا . هاد النجوم و الناجمات يساعدو المحتاجين و باراكا من المندبة و المزايدات الخاوية

  3. من يتقاضي مداخيا الماءدونيات ولاكريمات ويتنقل في سيلرات فارهة لا يحق له ان يتكلم في موضوع الغقر والفقراء. فلا تستحمرونا رجاءا

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