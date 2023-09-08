مجموعة العشرين تقبل عضوية الاتحاد الإفريقي

2023-09-08 / 12:22
3
هبة بريس - وكالات

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن مجموعة الدول العشرين G20 توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الإفريقي في المجموعة.

جاء ذلك ضمن تصريحات ميشيل للصحفيين، لدى وصوله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة المجموعة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، حيث أشار إلى أن الدول الإفريقية يجب أن تكون أكثر تمثيلا على الساحة الدولية.

وأضاف ميشيل أن “الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، مدعو لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ويصر على أن يصبح عضوا دائما بنفس وضع الاتحاد الأوروبي” ونقلت “فاينانشيال تايمز” عن ميشيل قوله إن هناك “إجماعا” على هذا الأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زيلينسكي: بوتين قت.ل بريغوجين 

زيلينسكي: بوتين قت.ل بريغوجين 

2023-09-08 / 15:57
Photo of دراسة: %98 من سكان العالم تأثروا بالاحتباس الحراري هذا الصيف

دراسة: %98 من سكان العالم تأثروا بالاحتباس الحراري هذا…

2023-09-08 / 11:58
Photo of مجلة فرنسية: “نفوذ باريس انتهى و فرنسا باتت خارج اللعبة في أفريقيا”

مجلة فرنسية: “نفوذ باريس انتهى و فرنسا باتت خارج…

2023-09-08 / 11:21
Photo of تقرير: إسبانيا تشهد إقبالا كبيرا في بيع فحوصات “كورونا”

تقرير: إسبانيا تشهد إقبالا كبيرا في بيع فحوصات “كورونا”

2023-09-08 / 09:34
Photo of 10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا..المغرب ضمن القائمة

10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا..المغرب ضمن القائمة

2023-09-07 / 23:29
Photo of آلاف من مؤيدي التعديلات القضائية يتظاهرون في القدس المحتلة

آلاف من مؤيدي التعديلات القضائية يتظاهرون في القدس المحتلة

2023-09-07 / 22:24
Photo of رئيس الوزراء الإسباني يلغي مشاركته في قمة العشرين لإصابته بكوفيد

رئيس الوزراء الإسباني يلغي مشاركته في قمة العشرين لإصابته…

2023-09-07 / 22:13
Photo of الحكومة الفرنسية تدعو للهدوء بعد وفاة شاب من أصل تركي

الحكومة الفرنسية تدعو للهدوء بعد وفاة شاب من أصل…

2023-09-07 / 20:24
Photo of القضاء الإداري الفرنسي يؤيّد حظر العباءة في المدارس الرسمية

القضاء الإداري الفرنسي يؤيّد حظر العباءة في المدارس الرسمية

2023-09-07 / 18:51
Photo of الغابون.. تعيين ريمون ندونغ سيما بمنصب رئيس الوزراء الانتقالي

الغابون.. تعيين ريمون ندونغ سيما بمنصب رئيس الوزراء الانتقالي

2023-09-07 / 17:54

‫3 تعليقات

  2. هذا المعتوه يصرح ان الاتحاد الافريقي مكون من 55 دولة و هو اعتراف بجمهورية الصنادلية.تبا له و لامثاله

  3. 54 دولة وليس 55 ،النشر لملئ الخانات، ليس هناك لا تحليل ولا قراءة أولية للنص لتصحيح ما يمكن تصحيحه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق