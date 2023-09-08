دراسة: %98 من سكان العالم تأثروا بالاحتباس الحراري هذا الصيف

هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير بحثي خضع لمراجعة الأقران ونُشر في وقت متأخر من أمس الخميس بأن جميع سكان العالم تقريبا تعرضوا لدرجات حرارة أعلى في الفترة من يونيو إلى أغسطس آب نتيجة لتغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر.

ويشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي صيفا هو الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات، وتسببت موجات الحر الطويلة في أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات.

وكان شهر يوليو تموز هو الشهر الأعلى حرارة على الإطلاق، في حين كان متوسط درجات الحرارة في غشت أعلى أيضا بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعة.

وفحصت دراسة أجرتها منظمة كلايمت سنترال، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة وخلصت إلى أن 98 بالمئة من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أكسيد الكربون.

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