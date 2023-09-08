دراسة: %98 من سكان العالم تأثروا بالاحتباس الحراري هذا الصيف
أفاد تقرير بحثي خضع لمراجعة الأقران ونُشر في وقت متأخر من أمس الخميس بأن جميع سكان العالم تقريبا تعرضوا لدرجات حرارة أعلى في الفترة من يونيو إلى أغسطس آب نتيجة لتغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر.
ويشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي صيفا هو الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات، وتسببت موجات الحر الطويلة في أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات.
وكان شهر يوليو تموز هو الشهر الأعلى حرارة على الإطلاق، في حين كان متوسط درجات الحرارة في غشت أعلى أيضا بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعة.
وفحصت دراسة أجرتها منظمة كلايمت سنترال، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة وخلصت إلى أن 98 بالمئة من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أكسيد الكربون.
10 تعليقات
فما بالكم بحرارة جهنم أشد حرارة من حرارة الدنيا. اللهم اقينا نار جهنم..
بالفعل شهد العالم تغيرات المناخ وحرارة غير مسبوقة في هذا الصيف..
حتى وان كانت هذه التغيرات المناخية فإنها من عند الله تعالى هو قادر على كل شيء لأنه لا يعلم خبايا الأرض إلا خالقها فحرارة الكون فعلا ارتفعت ولم يشهدها العالم من قبل.
كل ما أقوله هو أمر الله أقوى إذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وانتهى الكلام.
نطلب لطفك وسترك بعبادك ياأرحم الراحمين بالفعل مرت اجواء موجة الحر الغير المسبوقة هذه السنة .
هذآ إمتحان وابتلاء من عند الله حتى نعود الى الصواب والطريق المستقيم.
اللهم إننا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه وحسن الخاتمة يآرب إنك سميع مجيب الدعاء..
علماء يتخوفون ان الاحتباس الحراري سيكون ناقوس الخطر على البيئة والبشرية جمعاء هذآ ما يترقبونه مستقبلا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
على كل حال الحمدلله على ما أعطى فهو على كل شيء قدير ونعم بالله العلي العظيم.
عرف العالم بأكمله تصاعدي في ارتفاع درجة الحرارة في فترة الصيف مما تسبب في الجفاف وقلة المياه وهذا سيكون خطر على الإنسان والحيوانات والأشجار والنباتات… ولطفك بنا يآرب..