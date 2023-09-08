نيمار: “أتوقع أن يصبح الدوري السعودي أفضل من الفرنسي”

2023-09-08 / 11:02
1
هبة بريس - وكالات

دافع النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي الهلال السعودي ومنتخب البرازيل عن الدوري السعودي وقال إنه قد يصبح أقوى من الدوري الفرنسي.

وردا على سؤال حول كيفية استمراره في المنافسة في دوري خارج أوروبا، قال نيمار: “أؤكد لكم أن كرة القدم في السعودية هي نفسها، الكرة مستديرة، وهناك هدف، وإذا نظرت إلى الأسماء التي ذهبت إلى الدوري السعودي ولا أعلم هل هو أفضل من الدوري الفرنسي أم لا”.

وأضاف نيمار: “أريد الفوز بالألقاب مع الهلال، لن يتغير رأيي كثيرًا، الجميع قال الشيء نفسه عندما ذهبت إلى فرنسا (حول القدرة التنافسية)، وكان هذا المكان الذي تضررت فيه أكثر من غيره في حياتي”.

وأكد: “أنا متأكد من أنه لن يكون من السهل الفوز بالبطولة السعودية، فالفرق الأخرى أصبحت أقوى ولديها لاعبون مشهورون، سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام للغاية وأنا متأكد من أنك ستشاهده”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الفيفا” يكشف موعد الإعلان عن المرشحين لجوائز “الأفضل” 2023

“الفيفا” يكشف موعد الإعلان عن المرشحين لجوائز “الأفضل” 2023

2023-09-08 / 13:05
Photo of مسؤول جزائري يعتدي على مدرب تانزانيا بسبب احتفاله بعلم بلاده

مسؤول جزائري يعتدي على مدرب تانزانيا بسبب احتفاله بعلم…

2023-09-08 / 10:18
Photo of الجامعة “تعاقب” الهبطي والابراهيمي بسبب أحداث مباراة الجيش والرجاء

الجامعة “تعاقب” الهبطي والابراهيمي بسبب أحداث مباراة الجيش والرجاء

2023-09-08 / 09:15
Photo of “الركراكي” يسقط أمرابط من لائحة الأسود ويعوضه بجبران

“الركراكي” يسقط أمرابط من لائحة الأسود ويعوضه بجبران

2023-09-07 / 23:08
Photo of مباراة ودية .. المنتخب المغربي الأولمبي يفوز على نظيره البرازيلي

مباراة ودية .. المنتخب المغربي الأولمبي يفوز على نظيره…

2023-09-07 / 22:45
Photo of “هولندا” تفوز على اليونان بتصفيات بطولة أوروبا

“هولندا” تفوز على اليونان بتصفيات بطولة أوروبا

2023-09-07 / 22:43
Photo of انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس يربك مباراة المغرب والبرازيل

انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس يربك مباراة المغرب…

2023-09-07 / 22:39
Photo of تونس تهزم بوتسوانا بثلاثية وتحسم صدارة المجموعة التاسعة بتصفيات أمم إفريقيا

تونس تهزم بوتسوانا بثلاثية وتحسم صدارة المجموعة التاسعة بتصفيات…

2023-09-07 / 22:30
Photo of بالفيديو.. المنتخب الأولمبي يفوز على البرازيل وديا استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

بالفيديو.. المنتخب الأولمبي يفوز على البرازيل وديا استعدادا للمشاركة…

2023-09-07 / 22:15
Photo of الكاف يكشف موعد اختيار منظمي كان 2025 و2027

الكاف يكشف موعد اختيار منظمي كان 2025 و2027

2023-09-07 / 20:57

تعليق واحد

  1. آخر حاجة يفكر فيها الجمهور الرياضي في كل مكان هو مشاهدة و تتبع الدوريات الخليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق