نيمار: “أتوقع أن يصبح الدوري السعودي أفضل من الفرنسي”

هبة بريس - وكالات

دافع النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي الهلال السعودي ومنتخب البرازيل عن الدوري السعودي وقال إنه قد يصبح أقوى من الدوري الفرنسي.

وردا على سؤال حول كيفية استمراره في المنافسة في دوري خارج أوروبا، قال نيمار: “أؤكد لكم أن كرة القدم في السعودية هي نفسها، الكرة مستديرة، وهناك هدف، وإذا نظرت إلى الأسماء التي ذهبت إلى الدوري السعودي ولا أعلم هل هو أفضل من الدوري الفرنسي أم لا”.

وأضاف نيمار: “أريد الفوز بالألقاب مع الهلال، لن يتغير رأيي كثيرًا، الجميع قال الشيء نفسه عندما ذهبت إلى فرنسا (حول القدرة التنافسية)، وكان هذا المكان الذي تضررت فيه أكثر من غيره في حياتي”.

وأكد: “أنا متأكد من أنه لن يكون من السهل الفوز بالبطولة السعودية، فالفرق الأخرى أصبحت أقوى ولديها لاعبون مشهورون، سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام للغاية وأنا متأكد من أنك ستشاهده”.

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