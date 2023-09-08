بريطانيا.. تاجر مخدرات يشكو للشرطة سرقة مخدراته

2023-09-08 / 10:33
0
هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية تاجر مخدرات في وادي التايمز، جنوب شرقي إنجلترا، بعد أن أقدم على الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن سرقة مخدراته.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اعتقلت الشرطة في “وادي التايمز”، تاجر المخدرات، جيمس بومونت، البالغ من العمر 38 عاما، بعدما اتصل بالشرطة ليبلغها أن شخصا ما دخل منزله وسرق المخدرات، التي كان يخبئها داخله.

وأثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، أقر بومونت بأنه مذنب في حيازة المخدرات بقصد توزيعها.

وقال محاميه إن جيمس “يعاني بشدة من اضطرابات في الصحة العقلية”. وذكر أحد المعلقين على هذه الواقعة: “هذا أغبى فعل يمكن تصوره على الإطلاق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالمخدرات المسروقة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين، مما أدى إلى اعتقاله في الحال.

وعثرت الشرطة داخل منزله على مخدرات من الفئة الأولى، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار “إل إس دي”، إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية، مثل القنب الهندي والكيتامين ومخدرات من الفئة الثالثة، مثل إيتيزولام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دراسة: استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يؤخر نموهم العقلي

دراسة: استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يؤخر نموهم العقلي

2023-09-06 / 12:58
Photo of دراسة: وجبة الفطور تؤثر على صحة ووزن الجسم والحالة المزاجية

دراسة: وجبة الفطور تؤثر على صحة ووزن الجسم والحالة…

2023-09-04 / 11:00
Photo of الوصول الى جثمان حاجة ليبية مفقودة منذ 3 أشهر في السعودية

الوصول الى جثمان حاجة ليبية مفقودة منذ 3 أشهر…

2023-09-03 / 21:17
Photo of أثارت تفاعلا كبيرا بموقع (اكس)..رغد صدام حسين تستحضر ذكرى لوالدها في عيد ميلادها

أثارت تفاعلا كبيرا بموقع (اكس)..رغد صدام حسين تستحضر ذكرى…

2023-09-02 / 22:44
Photo of “ذكرى ثورة الفاتح “.. شبيه القدافي يتجول في مدن ليبية

“ذكرى ثورة الفاتح “.. شبيه القدافي يتجول في مدن…

2023-09-02 / 19:49
Photo of هل نحتاج المشي 10000 خطوة يوميًا؟

هل نحتاج المشي 10000 خطوة يوميًا؟

2023-09-02 / 17:13
Photo of عبروا عن أسفهم وتضامنهم.. لصوص يتركون رسالة اعتذار لضحيتهم

عبروا عن أسفهم وتضامنهم.. لصوص يتركون رسالة اعتذار لضحيتهم

2023-08-28 / 13:37
Photo of طفلة مصرية تـــ..ــقتل والدها حرقا بطريقة جهنمية متفرقات

طفلة مصرية تـــ..ــقتل والدها حرقا بطريقة جهنمية متفرقات

2023-08-27 / 20:03
Photo of انقرضت منذ 66 مليون سنة..العثور على بقايا الديناصورات الأكثر فتكا بالجديدة

انقرضت منذ 66 مليون سنة..العثور على بقايا الديناصورات الأكثر…

2023-08-27 / 18:34
Photo of الشرطة البريطانية تعرض أكثر من 60 ألف دولار بحثا عن شابة عربية

الشرطة البريطانية تعرض أكثر من 60 ألف دولار بحثا…

2023-08-27 / 10:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق