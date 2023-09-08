مواطنون يشتكون غياب مقررات دراسية من المكتبات

2023-09-08 / 09:44
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هبة بريس - الرباط

مع بداية الموسم الدراسي الجديد، اشتكى عدد من المواطنين من غياب مجموعة من المقررات الدراسية بجل المكتبات.

وكشف عدد من المواطنين في حديث مع هبة بريس، أنهم بدأوا رحلة البحث عن عدد من المقررات الدراسية بمجموعة من المكتبات منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأضاف ذات المواطنين، أن المقررات الدراسية المذكورة والمتعلقة أغلبها بالتعليم الخصوصي أو بالمستوى الثانوي التأهيلي، شبه منعدمة بجل المكتبات.

وتابع المواطنون، أن أصحاب المكتبات صرحوا بتوصلهم بكميات قليلة من الكتب المذكورة، كما يتعمد غالبيهم إخفاءها قصد بيعها ب”المحسوبية” و”الزبونية”.

هذا ودعا المواطنون الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية إلى التدخل وتأمين وفرة جميع الكتب، لضمان انطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف.

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