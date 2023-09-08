الجامعة “تعاقب” الهبطي والابراهيمي بسبب أحداث مباراة الجيش والرجاء

هبة بريس

كشفت لجنة الاخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن عقوباتها في حق زكرياء الهبطي، لاعب الجيش الملكي وعبد الاله ابراهيمي، عضو مكتب الرجاء الرياضي.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي :

توقيف السيد عبد الإلاه الإبراهيمي، الناطق الرسمي والمسؤول عن التواصل بفريق الرجاء الرياضي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، وذلك للسب والشتم والبصق واقتحام أرضية الملعب.

– توقيف زكرياء الهبطي، لاعب نادي الجيش الملكي لخمس مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، للسب والشتم ومحاولة الاعتداء

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