طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-09-08 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، داخل الأقاليم الجنوبية ومحليا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى.

وستتشكل كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة ببروز رعد وقطرات مطرية متفرقة فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والهضاب الشرقية وأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين 22 و 29 درجة بالجنوب والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستنخفض بعض الشيء أو ستكون بدون تغيير.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا الى قليل الهيجان ما بين طرفاية و بوجدور ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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