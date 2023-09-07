10 وجهات سياحية مجانية في أفريقيا..المغرب ضمن القائمة

هبة بريس _ وكالات

تمتلك الدول الأفريقية نحو 100 موقع مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، بينها 10 مواقع يفضلها السياح ويمكن زيارتها مجانا.

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته “سبوتنيك أفريقيا”، النسخة الإنجليزية، فإن تلك المواقع تتضمن منشآت طبيعية وثقافية ومدن قديمة ومناطق تاريخية.

ولفت التقرير إلى أن المواقع الـ 10 توجد في 4 دول أفريقية فقط، وتشمل:

جنوب أفريقيا: 3 مواقع.

المغرب: 3 مواقع.

مصر: موقعان.

تونس: موقع واحد.

سيشيل: موقع واحد.

وأورد التقرير قائمة تضم أسماء المواقع الـ 10 والدول التي يوجد بها كل منها:

جبل رأس الأسد

يقع جنوب أفريقيا وبالتحديد في كيب تاون، ويبلغ ارتفاعه نحو 669 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل المواقع السياحية المجانية في أفريقيا.

مدينة شفشاون

تقع في المغرب وتعرف بـ “لؤلؤة المغرب الزرقاء” بسبب لون المنازل الزرقاء المتراصة على جانبي شوارعها، وتأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل المواقع السياحية المجانية في أفريقيا.

شاطئ آنس لاتسيو

يقع في الشمال الغربي من جزيرة براسلين في سيشيل ويحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل المواقع السياحية المجانية في أفريقيا.

كنيسنا هيدز”

منطقة ساحلية في جنوب أفريقيا تطل على المحيط الهندي وتتميز برؤوس صخرية جميلة، وتحتل المرتبة الـ 4 ضمن قائمة أفضل المواقع السياحية المجانية في أفريقيا.

الحفرة الزرقاء

تقع في مصر على شاطئ البحر الأحمر، وتحتل المرتبة الـ 5 ضمن قائمة أفضل المواقع السياحية المجانية في أفريقيا.

قرية آيت بن حدو

تقع في المغرب وتحتل المرتبة الـ 6 ضمن قائمة أفضل المواقع السياحية المجانية في أفريقيا.

شاطئ نونغوي

يقع في جزيرة زنجبار التابعة لتنزانيا في المحيط الهندي ويعد من أجمل الشواطئ وأكثرها نقاء في العالم ويحتل المرتبة الـ 7 ضمن قائمة أفضل المواقع السياحية المجانية في أفريقيا.

القاهرة القبطية

تمثل جزءا من القاهرة القديمة في مصر وتضم معالم تاريخية متنوعة أبرزها المتحف القبطي والكنيسة المعلقة وتحتل المرتبة الـ 8 ضمن قائمة أفضل المواقع السياحية المجانية في أفريقيا.

مدينة فاس

تقع في المغرب وتمثل مركزا ثقافيا ويرجع تاريخها للقرن التاسع الميلادي وتحتل المرتبة الـ 9 ضمن قائمة أفضل المواقع السياحية المجانية في أفريقيا.

شاطئ كامبس باي

يقع في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ويطل على المحيط الأطلنطي ويحتل المرتبة الـ 10 ضمن قائمة أفضل المواقع السياحية المجانية في أفريقيا.

ويقول التقرير إن الدول الأفريقية لديها مقومات سياحية كثيرة، مشيرا إلى أن مستقبل السياحة في أفريقيا يشهد نموا مستمرا.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السائحين القادمين إلى القارة من خارجها بحلول 2030 إلى 134 مليون سائح، مشيرا إلى أنها ستواصل مساهمتها في تنمية اقتصادات الدول الأفريقية.

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