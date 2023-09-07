“الركراكي” يسقط أمرابط من لائحة الأسود ويعوضه بجبران

هبة بريس _ الرياضة

وجه الناخب الوطني وليد الركراكي، الدعوة إلى يحيى جبران، لاعب فريق الوداد الرياضي، لانضمام إلى المنتخب الوطني الذي يستعد للمباراتين اللتين سيخوضهما أمام كل من ليبيريا بأكادير وبوركينا فاسو بمدينة لانس فرنسا.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي مساء اليوم الخميس، أن مدرب المنتخب الوطني استدعى اللاعب يحيى جيران، لتعويض سفيان أمرابط المصاب.

من جهة أخرى، يتوجه المنتخب الوطني يوم غد الجمعة إلى أكادير، حيث سيخوص آخر حصة تدريبية قبل لقاء ليبيريا الذي سيجرى بعد غد السبت .

يشار إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي يلعب ضمن المجموعة 11، كان قد ضمن تذكرة المرور إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المزمع تنظيمها بكوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

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