مباراة ودية .. المنتخب المغربي الأولمبي يفوز على نظيره البرازيلي

2023-09-07 / 22:45
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هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب المغربي الأولمبي على نظيره البرازيلي بهدف دون رد ،في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على أرضية المركب الرياضي لمدينة فاس.

وسجل هدف المنتخب الوطني زكرياء الوحدي (د 73)، وسيلاقي المنتخب الأولمبي ، من جديد، نظيره البرازيلي يوم 11 شتنبر الجاري بفاس (الثامنة مساء).

وتندرج المباراتان في إطار استعدادات المنتخب الوطني للألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس صيف 2024.

يذكر أن المنتخب البرازيلي الأولمبي توج بالميدالية الذهبية في آخر نسخة للألعاب الأولمبية التي أقيمت بطوكيو 2020.

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