“هولندا” تفوز على اليونان بتصفيات بطولة أوروبا

هبة بريس _ رياضة

سجلت هولندا ثلاثة أهداف في الشوط الأول لتحقق فوزا مريحا 3-صفر على اليونان في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس.

هز مارتن دي رون وكودي جاكبو وفاوت فيجهورست الشباك قبل الاستراحة لتفوز هولندا بمباراتها الثانية في المجموعة الثانية وأظهرت تحسنا كبيرا بعد الخروج من نهائيات دوري الأمم التي استضافتها في يونيو حزيران الماضي.

ويملك الفريق الآن ست نقاط متقدما بفارق الأهداف على اليونان خلف فرنسا المتصدرة التي فازت بخمس من أصل خمس مباريات.

وجاء فوز هولندا بعد أن تحدى المدرب رونالد كومان فريقه لإظهار المزيد من القوة بعد خسارته في ثلاث من أربع مباريات منذ توليه المسؤولية في بداية العام.

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