“هولندا” تفوز على اليونان بتصفيات بطولة أوروبا

2023-09-07 / 22:43
0
هبة بريس _ رياضة

سجلت هولندا ثلاثة أهداف في الشوط الأول لتحقق فوزا مريحا 3-صفر على اليونان في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس.

هز مارتن دي رون وكودي جاكبو وفاوت فيجهورست الشباك قبل الاستراحة لتفوز هولندا بمباراتها الثانية في المجموعة الثانية وأظهرت تحسنا كبيرا بعد الخروج من نهائيات دوري الأمم التي استضافتها في يونيو حزيران الماضي.

ويملك الفريق الآن ست نقاط متقدما بفارق الأهداف على اليونان خلف فرنسا المتصدرة التي فازت بخمس من أصل خمس مباريات.

وجاء فوز هولندا بعد أن تحدى المدرب رونالد كومان فريقه لإظهار المزيد من القوة بعد خسارته في ثلاث من أربع مباريات منذ توليه المسؤولية في بداية العام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الركراكي” يسقط أمرابط من لائحة الأسود ويعوضه بجبران

“الركراكي” يسقط أمرابط من لائحة الأسود ويعوضه بجبران

2023-09-07 / 23:08
Photo of مباراة ودية .. المنتخب المغربي الأولمبي يفوز على نظيره البرازيلي

مباراة ودية .. المنتخب المغربي الأولمبي يفوز على نظيره…

2023-09-07 / 22:45
Photo of انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس يربك مباراة المغرب والبرازيل

انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس يربك مباراة المغرب…

2023-09-07 / 22:39
Photo of تونس تهزم بوتسوانا بثلاثية وتحسم صدارة المجموعة التاسعة بتصفيات أمم إفريقيا

تونس تهزم بوتسوانا بثلاثية وتحسم صدارة المجموعة التاسعة بتصفيات…

2023-09-07 / 22:30
Photo of بالفيديو.. المنتخب الأولمبي يفوز على البرازيل وديا استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

بالفيديو.. المنتخب الأولمبي يفوز على البرازيل وديا استعدادا للمشاركة…

2023-09-07 / 22:15
Photo of الكاف يكشف موعد اختيار منظمي كان 2025 و2027

الكاف يكشف موعد اختيار منظمي كان 2025 و2027

2023-09-07 / 20:57
Photo of “الفيحاء السعودي” يتعاقد مع عبدالحميد صابيري

“الفيحاء السعودي” يتعاقد مع عبدالحميد صابيري

2023-09-07 / 19:46
Photo of تشكيلة المنتخب الوطني الأولمبي أمام منتخب البرازيل

تشكيلة المنتخب الوطني الأولمبي أمام منتخب البرازيل

2023-09-07 / 19:13
Photo of ماكرون يصرح : لن يرفع علم روسيا في أولمبياد باريس

ماكرون يصرح : لن يرفع علم روسيا في أولمبياد…

2023-09-07 / 18:47
Photo of مدرب تنزانيا ينتقد الاتحاد الجزائري: “عيب أن نستقبل بهذه الطريقة.. لا ماء ولا أكل ولا أي شيء”

مدرب تنزانيا ينتقد الاتحاد الجزائري: “عيب أن نستقبل بهذه…

2023-09-07 / 13:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق