انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس يربك مباراة المغرب والبرازيل

2023-09-07 / 22:39
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هبة بريس _ فاس

بشكل مفاجئ انقطع التيار الكهربائي بالملعب الرياضي الكبير بطريق صفرو بفاس، أثناء المواجهة الودية التي تجمع المنتخب المغربي الأولمبي و المنتخب البرازيلي مساء اليوم الخميس.

وانقطع التيار الكهربائي عن الملعب عند بداية الشوط الثاني بدقائق، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين المنتخبين صفر لمثله .

واضطرت قناة “الرياضية” إلى قطع البث المباشر، ريثما تعود الأضواء للملعب،، واستمر توقف المباراة لمدة زمنية من الوقت، إلى أن عاد التيار الكهربائي واشتغلت الإنارة في الملعب، فقرر الحكم السنيغالي استئناف المواجهة بين الفريقين.
ليبقى السؤال مطروحا..؟ من المسؤول عن هذا الخطأ الفادح وهل ستتخد في حقه الإجراءات القانونية ؟

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‫7 تعليقات

  1. الانقطاع في هده المناسبات غير مسموح انما واجب ان يكون بالملعب مولد كهربائي داتي لهده الحالات .

  2. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم خطىء كان من المفرود ان لايقع في مثل ملعب كبير متل هدا الملعب

  5. الم تكن هناك تعديلات وتحديرات قبل مبارة المغرب والبرازيل ومراقبة لكل ما يحيط بالملعب واهمها الكهرباء

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