تونس تهزم بوتسوانا بثلاثية وتحسم صدارة المجموعة التاسعة بتصفيات أمم إفريقيا

2023-09-07 / 22:30
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هبة بريس _ رياضة

تغلب منتخب تونس على ضيفه منتخب بوتسوانا 3 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة التاسعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله فيلافي لاعب بوتسوانا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60، قبل أن يضيف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 82 .

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل المساكني الهدف الثالث للمنتخب التونسي.
ورفع منتخب تونس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، وهو الذي ضمن العبور للبطولة التي ستنطلق في يناير المقبل، رفقة منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد مع تفوق تونس في فارق الأهداف.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد منتخب بوتسوانا عند 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ليبيا صاحب المركز الرابع والأخير.

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