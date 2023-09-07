آلاف من مؤيدي التعديلات القضائية يتظاهرون في القدس المحتلة

هبة بريس _ وكالات

تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس، مساء الخميس، دعما لمشروع الإصلاح القضائي الذي ينقسم حوله المجتمع الإسرائيلي منذ أشهر عديدة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ووسط غابة من الأعلام الإسرائيلية باللونين الأزرق والأبيض، تجمع الحشد أمام المحكمة العليا للمطالبة بإقرار هذه التعديلات.

وهذا الإصلاح الواسع يدفع باتجاهه، بنيامين نتانياهو، الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

ومنذ أعلنت حكومة نتانياهو عن هذا المشروع في مطلع يناير، تشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها.

ويتظاهر المعارضون لهذه التعديلات مساء كل يوم سبت في تل أبيب خصوصا، ولكن أيضا في العديد من المدن الإسرائيلية الأخرى.

بالمقابل جرت تظاهرات مؤيدة لهذا الإصلاح لكن وتيرتها لم تكن بنفس وتيرة التظاهرات المعارضة.

وجرت تظاهرة، الخميس، قبيل أيام من جلسة استماع تعقدها المحكمة العليا للنظر في طعون مقدمة ضد إحدى النقاط الرئيسية في مشروع الإصلاح والتي أقرها البرلمان في يوليو وتهدف على وجه التحديد إلى الحد من صلاحيات أعلى محكمة في البلاد.

ويتهم اليمين والأحزاب الدينية اليهودية المحكمة العليا بأنها مسيسة ويسعون تاليا لتقليص صلاحيتها من خلال هذه التعديلات.

وقالت، راشيلي فان-بورين (59 عاما)، بينما كانت تتظاهر أمام مقر المحكمة، مساء الخميس، “لا ينبغي عقد هذه الجلسة لأنه من غير الممكن أن تكون المحكمة طرفا وقاضيا يفصل في أمر يتعلق به. هذا أمر غير منطقي”.

من جانبهم، يخشى معارضو الإصلاح من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى تقويض الديمقراطية الإسرائيلية.

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