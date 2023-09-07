الدول الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية…المغرب في المركز الخامس
كشف تقرير أصدره قسم التجارة والتنمية في منظمة الأمم المتحدة، عن الدول الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، عام 2022.
وبحسب التقرير الأممي، تمكنت العديد من الدول الأفريقية وفي مقدمتها مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا، من الحفاظ على التدفقات المرتفعة من الاستثمار الأجنبي المباشر، في عام 2022، بالرغم من أن هذه التدفقات على المستوى الدولي انخفضت بنسبة 12%، في عام 2022، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار.
ويشير التقرير إلى أن “مصر، احتلت المركز الأول على مستوى القارة، إذ شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من الضعف، ليصل إلى 11 مليار دولار، وذلك بفضل زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، إذ بلغ عدد المشاريع الجديدة 161 مشروعا، أي ما يقرب من ضعف العدد، في العام الماضي، كما ارتفع إجمالي مبالغ اتفاقيات تمويل المشاريع الدولية بمقدار الثلثين ليصل إلى 24 مليار دولار أمريكي”.
وفي المقابل تراجعت الاستثمارات في المغرب، باحتلاله المركز الخامس في أفريقيا، وذلك بنسبة 6% لتصل الاستثمارات إلى نحو 2.1 مليار دولار.
أما جنوب أفريقيا، فعادت إليها الاستثمارات واسطاعت العودة إلى مستوياتها السابقة بعد معدل مرتفع بشكل غير طبيعي، في عام 2021، بسبب إعادة تشكيل الشركات على نطاق واسع في البلاد، حيث حلت جوهانسبورغ، في المركز الثاني وبلغت الاستثمارات فيها 9 مليارات دولار وهو أقل بكثير من مستوى، عام 2021، كما بلغت مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في البلاد 4.8 مليار دولار.
وجاءت إثيوبيا في المرتبة الثالثة، التي بلغت فيها الاستثمارات الأجنبية نحو 3.7 مليار دولار، وتلتها كل من السنغال (2.6 مليار) والمغرب(2.1)، والكونغو (1.8)، وغانا (1.5) وتنزانيا المرتبة التاسعة بنحو 1.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 8%، عن العام السابق. _ تقول وكالة سبوتنيك _
2 تعليقات
المركز الخامس ليس مشرفا و ينذر بوجود خلل!!
باب أفريقيا في المركز الخامس!!
اذا تتبعت اخبار و برامج قناة الصرف الصحي فهي ترسم الأوضاع باللون الوردي و تصف البلد بالريادة!!
بيروقراطية الإدارة المغربية عائق!!
كل مواطن ينوي فتح بقال يصطدم بكثرة اللجن و المتداخلين…و السماسرة..
الضرائب!!
العدل!!
ما يمنع
مجرد تساؤل.
من أين هذه الجاذبية !!!؟؟؟
قرأت تعليقا لأحدهم جاء فيه ما نصه:
“الى المسمى بوضياف عليك ان تسال النظام المغربي الحديقة الخلفية لفرنسا ومنذ 2020 اعلن رسميا امام العالم تقاسم الحديقة مع الكيان الصهوني
72.9% من الناتج المحلي الاجمالي المغربي هو ملكية لشركات أجنبية منها 37.8% ملكية لشركات الفرنسية
لو تنظر إلا الى لقطاع الطاقة (الكهرباء) فإنك تجد ان 95% من فاتورة الكهرباء لمواطني المغرب تدهب الى الشركات الاجنبية المالكة لمحطات توليد الكهرباء سوى تعلق بمحطات الحرارية (شربون، غاز) او المحطات الشمسية والرياحية
على راسهم شركة الطاقة الامارتية TAQA تليها كل من الشركة الفرنسية طوطال انيرجي TotalEnergies والشركة السعودية اكوا بوير Acwa Power والاسبانية Acciona Power واليابانية Mitsui & Co.
اما المكتب الوطني المغربي للكهرباء (ONE) ما هو الا زابون لدى هذه الشركات الاجنبية تربطه عقود شراء الانتاج من 25 الى 30 سنة عقود قابلة لتجديد
يقوم المكتب الوطني المغربي للكهرباء (ONE) بإعادة بيعها للمستهلكين المغاربة
بمادا المغرب يفيد الجزائر هل بالخضر والفواكه مثل الطماطم والبطيخ… فهذه كلها تنبت على التراب الجزائر مع العلم العديد من الشركات الاسبانية والفرنسية تهيمن على الانتاج الفلاحي في المغرب
هل يفيد الجزائر بالفوسفات فالجزائر لديها من إحتياطات منجمية من الفوسفاط لاكثر من 800 عام من احتياجاتها
هل لتصدير للجزائر سيارات داسيا Dacia وبوجو Peugeot التي تنتجهم الشركات الفرنسية في المغرب فهده الشركات هي ملكية 100% لفرنسا . المغرب لا يملك ولو درهم واحد في هذه المركبات للسيارات. ما عدا ان هذه الشركات تشغل اليد العاملة الرخيسة في المغرب ومعفيين من كل الضرائب بما فيها حول الارباج
لذالك بنو مركباتهم بالمناطق الحرة في كل من طنجة Tanger Free Zone والقنيطرة Atlantic Free Zone
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الناتج المحلي الإجمالي= هو المقياس النقدي للقيمة السوقية لكل السلع والخدمات المنتجة في البلد” انتهى الاقتباس.
رابط التعليق:
https://www.raialyoum.com/الجزائر-وتركيا-تقتربان-من-رفع-مبادلات/