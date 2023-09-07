تنسيق مغربي – اسباني ضد الارهاب واعتراض “درونات ” تهريب المخدرات

2023-09-07 / 21:05
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هبة بريس – متابعة

قالت المدعية العامة لمكافحة المخدرات في الأندلس، آنا فيلاغوميز، الأربعاء، ان هناك تنسيق بين الهيئات القضائية في إسبانيا والمغرب ضد الإرهاب وتفكيك الشبكات الدولية لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية بواسطة “درونات ”.

وأضافت فيلاغوميز في تصريحات لبرنامج “Hoy por Hoy Cádiz “، أن هذا التنسيق يندرج في إطار التعاون الثنائي بين البلدين والذي من شأنه أن يساهم في الجهود المشتركة في الميدان من أجل أمن الدولة، مشددة على أن سلطات البلدين ملزمة بمواكبة تجار المخدرات وتحسين التنسيق.

كما أن الواقع الجديد الذي يفرضه التطور الحاسوبي والتكنولوجي – تضيف المتحدثة – يتطلب المضي قدما في هذا التعاون .

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تعليق واحد

  1. بالتوفيق والنجاح في هذا الانجاز المهم جدا والمجهودات التي ستبدل فيه من الطرفين

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