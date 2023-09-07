بلاغ هام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

هبة بريس _ الربا

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الخميس، أن الموسم الصيفي 2023، الذي يشرف على الانتهاء، تميز بإقبال كبير على شبكة الطرق السيارة الوطنية، بارتفاع يناهز 8 بالمئة، مقارنة بالموسم الصيفي لسنة 2022.

وأوضحت الشركة، في بلاغ حول حصيلة الموسم الصيفي 2023، أنه بفضل التعبئة وفق نظام اليقظة الشاملة، تمكنت فرق الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من تدبير فعال لذروة حركة السير، التي تجاوزت حاجز 600.000 عربة في اليوم، بينما يبلغ متوسط حركة السير اليومي 400.000 عربة في اليوم في الفترات العادية.

وبذلك، يضيف المصدر ، “تمكن أزيد من 2 مليون مستعمل من الاستمتاع بتجربة سفر آمنة ومرضية، خلال أوقات الذروة هذه”.

وسجلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن الموسم الصيفي 2023 عرف تجاوز عتبة مبيعات “باس جواز” الذي وصل إلى أزيد من مليوني مستعمل، وهو دليل على الثقة التي وضعها مستعملو الطريق السيار في وسيلة الأداء الأوتوماتيكية هذه، ونتيجة للاستراتيجية التي وضعتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لجعل جهاز جواز متاح ومتوفر وفي متناول الجميع، وخاصة من خلال مضاعفة وتنويع نقاط البيع.

للإشارة فإن نظام اليقظة الشاملة هو مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، التي تعتمد على تدابير استباقية مثل الإعداد المسبق للبنية التحتية، وتعزيز فرق المساعدة وتدبير حركة السير، إضافة إلى تدابير تفاعلية ميدانية مثل تعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار، والتعاون الوثيق مع مختلف المتدخلين على شبكة الطرق السيارة، يضاف إلى ذلك تنظيم عملية “توحشناكم”، التي تهدف إلى استقبال مغاربة العالم في أحسن الظروف.

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