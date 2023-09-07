تطوان…مصــ..ــرع عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الثالث

2023-09-07 / 19:58
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هبة بريس – مكتب طنجة

لقي عامل بناء مصرعه اليوم الخميس، إثر سقوطه من الطابق الثالث لعمارة سكنية بحي النسيم بمدينة تطوان .

وقالت مصادر محلية أن عامل البناء كان بصدد تبليط واجهة العمارة السكنية قبل أن بفثد توازنه ويسقط من أعلى الطابق الثالث حيث ارتطم بقوة على الأرض وأصيب برضوض بليغة لفظ على اثرها انفاسه الأخيرة بعين المكان .

وانتقلت المصالح الأمنية وسيارة الإسعاف الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل، فيما باشرت الشرطة تحرياتها للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة

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