“الفيحاء السعودي” يتعاقد مع عبدالحميد صابيري

2023-09-07 / 19:46
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هبة بريس _رياضة

‏أعلن نادي الفيحاء‬ السعودي، الخميس 07 شتنبر 2023، تعاقده رسميا مع الدولي المغربي عبدالحميد صابيري.

وانضم الدولي المغربي لنادي الفيحاء بنظام الإعارة مع أفضلية شراء العقد قادما من نادي فيورنتينا الإيطالي.

وجاء في بلاغ للنادي السعودي: “مجلس إدارة نادي الفيحاء‬ برئاسة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم ينهي اجراءات التوقيع مع المغربي عبدالحميد صابيري بنظام الإعارة مع أفضلية شراء العقد قادماً من نادي فيورنتينا الإيطالي”.

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