المغرب يعزز ترسانته الدفاعية الجوية بطائرات ” أكينجي” التركية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اشترى المغرب بشكل رسمي الطائرة المسلحة بدون طيار “أكينجي Akinci”، المصنعة من قبل الشركة التركية “بايكار”، حسب معلومات نشرها موقع leCollimateur.ma .

لتصبح طائرة “أكينجي” ثاني طائرة بدون طيار يحصل عليها المغرب من تركيا بعد “بيرقدار تي بي 2″، التي دخلت الخدمة مع القوات المسلحة الملكية الجوية في عام 2021. ومع ذلك، في حين أن “بيرقدار تي بي 2” تبلغ حمولتها القصوى حوالي 150 كلغ ، والتي تشمل الذخيرة وأنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية، أكينجي قادرة على نقل ما يصل إلى 1500 كلغ من الحمولة.

لم يتم الكشف لحد الآن عن عدد من هذا الصنف من الطائرات ولا قيمة الصفقة.

بفضل سعة حمولتها الكبيرة، وارتفاعها الأقصى الذي يصل إلى 12 كم وأنظمة الأسلحة المتنوعة للغاية، اكتسبت أكينجي قدرات إطلاق الصواريخ الباليستية الجوية بفضل صاروخ TRG-230 Kaplan. تمثل الصواريخ الباليستية الجوية تحديًا لأنظمة الدفاع الجوي بسبب الجمع بين زوايا الهجوم العالية والسرعات العالية. علاوة على ذلك، فإن شحناتها المتفجرة مدمرة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، تحمل طائرة أكينجي بدون طيار مجموعة متنوعة من الأسلحة للقيام بضربات عميقة ضد أهداف عالية القيمة خلف خطوط العدو. وهي قادرة على إطلاق صواريخ كروز من طراز SOM يصل مداها إلى 280 كيلومترًا، وقنابل TOLUN يصل مداها إلى 100 كيلومتر، وكذلك قنابل KGK يصل مداها إلى 70 كيلومترًا. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال ذخائر أخرى تخضع للاختبار في تركيا. دون أن ننسى قدراتها المتنوعة في الحرب الإلكترونية، بدءًا من الاستخبارات الإلكترونية وحتى التشويش على أنظمة الدفاع الجوي والاتصالات.

ويمكن أيضًا استخدام الطائرة بدون طيار في العمليات المضادة للسفن بفضل صاروخ كروز “شاكير CAKIR” الذي يصل مداه إلى 150 كيلومترًا، ولديه قدرة كبيرة مضادة للسفن. يوفر صاروخ كروز قوة تدميرية عالية ضد أهداف العدو. إن قدرة CAKIR على الطيران بالقرب من سطح البحر والاختباء خلف التضاريس، إلى جانب هيكله الذي يمتص الرادار، يقلل من اكتشافه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

دخلت الوحدات الثلاث الأولى، التي تم وضعها في فئة المركبات الجوية القتالية بدون طيار (HALE) على ارتفاعات عالية، الخدمة في القوات المسلحة التركية في 29 أغسطس 2021. ويبلغ وزن إقلاع الطائرة الأقصى 6 أطنان، بما في ذلك 1500 كجم من الحمولة.

تم تجهيز أكينجي بمحركين توربينيين لهما مستويان مختلفان من الطاقة، 450 أو 750 حصان. وهي مجهزة أيضًا بأنظمة الدعم الإلكتروني والتدابير المضادة، وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المزدوجة، ورادار جو-جو، ورادار تجنب الاصطدام، ورادار الفتحة الاصطناعية المتقدم. في 22 أبريل 2021، نجحت طائرة أكينجي في إجراء أولى اختبارات إطلاق النار. أثناء الاختبار، تم تجهيز أكينجي بثلاثة أنواع مختلفة من الذخائر الذكية.

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