توقيف قاصرين متورطين في عملية سرقة بالدار البيضاء

2023-09-07 / 18:59
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم الخميس ، من توقيف قاصرين يبلغان من العمر 15 و 16 سنة، يشتبه في تورطهما في عملية سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض كانت موضوع شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث ، على ارتكاب عملية للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بمدينة الدار البيضاء، “وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيف اثنين منهم وهم في حالة تلبس بحيازة سلاحين أبيضين وأربعة هواتف محمولة يشتبه في كونها من عائدات عمليات السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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