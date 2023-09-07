ايمانويل ماكرون

ماكرون يصرح : لن يرفع علم روسيا في أولمبياد باريس

2023-09-07 / 18:47
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن رفع العلم الروسي خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل.

وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” مساء الأربعاء: “بالتأكيد، العلم الروسي لا يمكن وجوده في أولمبياد باريس.. أعتقد أن هناك إجماعا على ذلك”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “روسيا ليس لها مكان في الوقت الذي ترتكب فيه جرائم حرب، وعندما تقوم بترحيل الأطفال.. أريد أن يكون قرارا توافقيا من قبل العالم الأولمبي، ليس من مهام الدولة المضيفة أن تقرر ما تفعله اللجنة الأولمبية الدولية”.

وأكد ماكرون أن العالم الأولمبي ينبغي أن يقرر المكان الذي سيشغله الرياضيون الروس “الذين استعدوا طوال حياتهم، والذين من الممكن أن يكونوا أيضًا ضحايا للنظام، كيفية التفرقة بين الرياضيين الروس المتواطئين وضحايا النظام، هذا هو السؤال الحقيقي”.

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