اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد .. أخنوش يترأس اجتماع لجنة القيادة

هبة بريس _ الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعا للتداول بشأن آخر الترتيبات وجاهزية المغرب على كافة الأصعدة لاحتضان الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأفادت رئاسة الحكومة أن أخنوش ترأس، اليوم الخميس 7 شتنبر 2023 بالرباط، الاجتماع الرابع والأخير للجنة الوطنية لقيادة تنظيم تلك الاجتماعات، والتي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، بحضور زهاء 14 ألف مشارك رفيع المستوى، من ضمنهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة.

وأضافت في بلاغ لها، أن الاجتماع،خصص للتداول بشأن آخر الترتيبات وجاهزية المغرب على كافة الأصعدة لاحتضان هذا الحدث الدولي البارز، الذي يشكل فرصة مواتية للمملكة، لطرح تصورها بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية، وكذا إسماع صوت القارة الإفريقية وطرح انشغالاتها أمام المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة، أكد، خلال الاجتماع، أن المغرب فرض نفسه كوجهة مميزة، لاستضافة تظاهرات عالمية تتطلب جودة التنظيم، وذلك بفضل المسيرة التنموية الاستثنائية التي عرفتها بلادنا خلال العقدين الأخيرين، في ظل حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرزت أن احتضان المملكة للاجتماعات السنوية العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تنعقد بعد كل 3 سنوات في قارة مختلفة، ينم عن التقدير الكبير الذي يحظى به المغرب من طرف المؤسسات المالية الدولية.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم مجموعة من العروض لإطلاع أعضاء اللجنة على مدى جاهزية المملكة لاحتضان هذا الحدث العالمي، إذ تطرقت العروض لمختلف الجوانب التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة باستقبال المشاركين في أفضل الظروف. ويأتي ذلك بعد مرور شهرين على الزيارة التي قام بها السيد عزيز أخنوش إلى مراكش، مرفوقا بأعضاء اللجنة، حيث دعا خلالها مختلف الجهات المعنية، إلى تسريع وتيرة العمل من أجل إنجاح هذا الحدث المهم.

حضر الاجتماع الرابع والأخير للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، و ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، و خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، و غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. إضافة إلى عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وعبد الحميد عدو الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، و عز العرب حسيبي المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، و عادل الفقير مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة، و محمد الخرمودي مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية.

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