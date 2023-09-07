الصحراء المغربية ..الولايات المتحدة الأمريكية تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي

هبة بريس _ الرباط

جدد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، جوشوا هاريس ، اليوم الخميس، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره “جادا، وواقعيا وذا مصداقية”.

وذكر بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالرباط، عقب محادثات بين هاريس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن ” الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مصداقية “.

كما جدد المسؤول الأمريكي السامي، الذي كان مرفوقا بسفير بلاده بالمغرب، بونيت تالوار، التأكيد على الشراكة العميقة والتاريخية التي تربط بين الولايات المتحدة والمغرب.

وأكد جوشوا هاريس، الذي تتوج زيارته للرباط جولة إقليمية إلى “المغرب والجزائر”، تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الكبيرة للمغرب إزاء مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما مكافحة عدم الاستقرار في الساحل، ودعم الانتخابات الليبية، والنهوض بالتدابير العادلة المتعلقة بالحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين

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