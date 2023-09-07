الصحراء المغربية ..الولايات المتحدة الأمريكية تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي
جدد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، جوشوا هاريس ، اليوم الخميس، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره “جادا، وواقعيا وذا مصداقية”.
وذكر بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالرباط، عقب محادثات بين هاريس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن ” الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مصداقية “.
كما جدد المسؤول الأمريكي السامي، الذي كان مرفوقا بسفير بلاده بالمغرب، بونيت تالوار، التأكيد على الشراكة العميقة والتاريخية التي تربط بين الولايات المتحدة والمغرب.
وأكد جوشوا هاريس، الذي تتوج زيارته للرباط جولة إقليمية إلى “المغرب والجزائر”، تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الكبيرة للمغرب إزاء مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما مكافحة عدم الاستقرار في الساحل، ودعم الانتخابات الليبية، والنهوض بالتدابير العادلة المتعلقة بالحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين
4 تعليقات
الصحراء مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق لمنع اي أحد يمس شبر من ارضها .
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه وهو دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه من طنجة إلى الكويرة.
أنا صحراوية اب عن جد اعترف بأن الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وحفظ الله ملكنا الغالي ونصره على القوم الظالمين وابعد عنه كل سوء ومكروه.
الحكم الذاتي هو الأفظل والحل الوحيد من أجل فك النزاعات بين المغرب والجزائر.