الصحراء المغربية ..الولايات المتحدة الأمريكية تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي

2023-09-07 / 18:21
4
هبة بريس _ الرباط

جدد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، جوشوا هاريس ، اليوم الخميس، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره “جادا، وواقعيا وذا مصداقية”.

وذكر بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالرباط، عقب محادثات بين هاريس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن ” الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مصداقية “.

كما جدد المسؤول الأمريكي السامي، الذي كان مرفوقا بسفير بلاده بالمغرب، بونيت تالوار، التأكيد على الشراكة العميقة والتاريخية التي تربط بين الولايات المتحدة والمغرب.

وأكد جوشوا هاريس، الذي تتوج زيارته للرباط جولة إقليمية إلى “المغرب والجزائر”، تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الكبيرة للمغرب إزاء مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية، لا سيما مكافحة عدم الاستقرار في الساحل، ودعم الانتخابات الليبية، والنهوض بالتدابير العادلة المتعلقة بالحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لفتيت: المغرب منخرط بكل امكانياته في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية

لفتيت: المغرب منخرط بكل امكانياته في مجال تدبير الأزمات…

2023-09-07 / 17:37
Photo of الرئيس الإسرائيلي يوشح أندري أزولاي بميدالية الشرف الرئاسية

الرئيس الإسرائيلي يوشح أندري أزولاي بميدالية الشرف الرئاسية

2023-09-07 / 16:27
Photo of الحكومة تطلع على اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وسيراليون

الحكومة تطلع على اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وسيراليون

2023-09-07 / 15:08
Photo of الصنايبي لهبة بريس: “الجزائر تغطي فشلها في الانضمام لبريكس بمناوشة المغرب”

الصنايبي لهبة بريس: “الجزائر تغطي فشلها في الانضمام لبريكس…

2023-09-07 / 09:19
Photo of مجلس الجامعة العربية يشيد بدور لجنة القدس تحت رئاسة الملك

مجلس الجامعة العربية يشيد بدور لجنة القدس تحت رئاسة…

2023-09-06 / 23:08
Photo of رسميا … ميارة لن يزور الكنيسيت الإسرائيلي

رسميا … ميارة لن يزور الكنيسيت الإسرائيلي

2023-09-06 / 20:42
Photo of ” شنقريحة” يتحدث لأمريكا عن مكافحة الإرهاب..لسان سليط فيه ” تضاد”

” شنقريحة” يتحدث لأمريكا عن مكافحة الإرهاب..لسان سليط فيه…

2023-09-06 / 20:16
Photo of الدخول السياسي الجديد..رفاق لشكر يطالبون بتعديل حكومي

الدخول السياسي الجديد..رفاق لشكر يطالبون بتعديل حكومي

2023-09-06 / 19:21
Photo of الجامعة العربية تشيد بدور لجنة القدس تحت رئاسة الملك محمد السادس

الجامعة العربية تشيد بدور لجنة القدس تحت رئاسة الملك…

2023-09-06 / 17:46
Photo of الجامعة العربية تشيد بجهود المغرب في تشجيع الفرقاء الليبيين على إيجاد حل

الجامعة العربية تشيد بجهود المغرب في تشجيع الفرقاء الليبيين…

2023-09-06 / 17:08

‫4 تعليقات

  1. الصحراء مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق لمنع اي أحد يمس شبر من ارضها .

  2. عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه وهو دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه من طنجة إلى الكويرة.

  3. أنا صحراوية اب عن جد اعترف بأن الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وحفظ الله ملكنا الغالي ونصره على القوم الظالمين وابعد عنه كل سوء ومكروه.

  4. الحكم الذاتي هو الأفظل والحل الوحيد من أجل فك النزاعات بين المغرب والجزائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق