وجدة.. العثور على جث.تي طفلين غرقا في سد
هبة بريس - وجدة
عثرت مصالح الوقاية المدنية نهار اليوم الخميس 07 شتنبر الجاري على الطفلين الغريقين بسد إمتلأ بالامطار الاخيرة بجماعة مستفركي التابعة ترابيا لعمالة وجدة أنجاد.
وحسب مصدر مطلع، فالطفلين خرجا من المنزل صباح يوم الاربعاء قصد اللعب، قبل أن يختفيا ويبدأ البحث عنهم بواسطة العائلة و الاقارب، حيث تم العثور على نعليهما وملابسهما بجانب السد المسمى بحاسي لحمر.
ويضيف المصدر ذاته، أنه تم إخبار الدرك الملكي و الوقاية المدنية التابعة للنعيمة، حيث بدأت عملية البحث على الطفلين الغريقين بنفس السد، حتى تم العثور على جثتي الطفلين صباح هذا اليوم.
هذا وقد تم انتشال جثتي الطفلين الغريقين ونقلهما لمستودع الأموات بمدينة وجدة.
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13 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم اين كانت الاسرة عند اختفائهم او خروجهم من المنزل
علا اي وقع ماوقع من المسؤول علا هذه الفاجعة ان لله وان اليه راجعون الصبر والسلوان لي اهليهم
هل نعزي اهلهم ام نعاتبهم لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم رحمة الله عليهم
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها برحمتك ياارحم الراحمين.
المسؤولية تعود إلى اسرتهما التي اهملت مسؤوليتها تجاه ابنائهما لأنها لم تبحث عنهما منذ بداية الصباح ..
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدين إن لله وإن إليه راجعون..
الخطأ يرجع إلى اسرتهما التي لم تبلغ عن اختفائهما منذ الصباح وتركت الأمر عادي وها هي النتيجة الآن غرقهما في السد لو كانت أخبرت السلطة لتم انقاذهما ولم تقع الواقعة.. إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم صبر اهليهما الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون.
نحن لا نعاتب اسرهما أكثر ما نعاتب الحكومة التي لم تجعل حراسة مشددة في السدود ومنع أي أحد السباحة بها ..
يجب فتح تحقيق جدي ربما والله اعلم هناك فاعل وراء غرقهما.
كل مسؤول عن رعيته… فأين هي مسؤولية الآباء و الأمهات حتى تقع الواقعة.. إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..
بالفعل في الاواني الأخيرة عرفت مدينة وجدة فياضانات مما تسببت في وفاة العديد من الأسر الذي غمرتهم المياه ولكن كان على الأسر ان لا تترك أبنائها المغادرة من منازلهم ويلعبون أمام انظارهم حتى لا يذهبون الى السد وتقع الكارثة…
يجب أن تقوم السلطات الأمنية مع تنسيق الشرطة العلمية في تشريح جثتهما حتى تصل الى الحقيقة ، هل هناك مدبر في اغراقهما ؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح للنقاش ؟؟؟