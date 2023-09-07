بايتاس: “استأنفنا صرف دعم مهنيي النقل حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين”

2023-09-07 / 14:59
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هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الحكومة اعتمدت آلية خلال السنة  الماضية، والآن استمرت في اعتمادها تتأسس على معطى أساسي يتمثل في صرف دعم استثنائي لمهنيي النقل عند ارتفاع أسعار المحروقات.”

وأكد بايتاس، على أن الهدف من هذا الاجراء هو استقرار كلفة نقل الخضر والفواكه، وأسعار وسائل النقل العمومي “حافلات النقل الحضري، حافلات نقل المسافرين، سيارات الأجرة..”.

  

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‫6 تعليقات

  2. اي خضر اي فواكيه لازال الحال علا حاله في كل ما يوجد بالاسواق جميع مايحتاجه المواطن الضعيف اسعار نار 🔥

  3. والله لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم والله لولا بركة الله علا عبده الضعيف لن يعيش في وسط هده الاسعار المرتفعة في كل مكان دخله هدا المواطن

  6. يا ابناء الفاسقات ،ذلك رزق الشعب رغما عن انف امك انت ومن يحكمك
    رائحة الانقلابات تفوح

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