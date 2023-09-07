بايتاس: “وصلنا لرقم غير مسبوق في استيراد الشعير”

هبة بريس - الرباط

تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تسجيل رقم غير مسبوق في كميات الشعير المستورد.

وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة ابصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “استوردنا حتى اليوم 5 مليون قنطار من الشعير بقيمة 633 مليون درهم”

وأضاف بايتاس قائلا “عمرنا وصلنا لهاد الرقم، ووصلنا ليه للأسف لأننا في حاجة اليه لأن الماشية يجب أن تبقى في مستوى معين من الإنتاج.”

وتابع ذات المتحدث قائلا “توصلنا بعدد من الشكايات بخصوص كمية الشعير التي تقدم لكل فلاح، ما دفعنا لإنشاء شبابيك مفتوحة تقدم كل 15 يوما حوالي 20 قنطارا لفائدة كل فلاح.” وفق قوله

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