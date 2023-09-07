ترويج مخدري “البوفا” و”الكوكايين” يجر 3 أشخاص للاعتقال بطنجة

2023-09-07 / 14:05
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هبة بريس

في إطار العمليات الأمنية المنجزة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، بما فيها مخدر “البوفا”، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة، مساء أمس الأربعاء 6 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة طنجة متلبسين بحيازة 37 غراما من مخدر الكوكايين و21 غراما من مخدر “البوفا”، و35 قرص طبي مخدر، فضلا عن سلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما مكنت عملية التفتيش أيضا من العثور بحوزة المشتبه فيهم على كمية من مادة كيميائية يشبه في كونها تدخل في تركيب المخدرات، والتي تمت إحالة عينات منها على المختبر الوطني للشرطة التقنية والعلمية من أجل تحديد ماهيتها.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫4 تعليقات

  3. السؤال من أين اتو بها ومن أين أتى بها من أعطاهم اياه يجب على الشرطه الاستيقاظ

  4. أنقذوا مدينة طنجة من أصحاب الإغتناء الغير المشروع.. راها ساهلة ماهلة سولو بنادم من أين لك هذا و جبدلينا لوريقات..

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