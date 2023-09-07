ليديك تثير الاستياء.. موظفون يلتحقون بمقرات عملهم في الحادية عشر

2023-09-07 / 15:58
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تواصل ليديك إثارة الجدل بالدار البيضاء بسبب سوء خدماتها و تذمر البيضاويين من سلوكيات بعض مستخدمي الشركة الفرنسية التي تنشط بالعاصمة الاقتصادية.

المثال هاته المرة نسوقه من مقر “ليديك” بعين السبع، حيث الاكتظاظ السمة الأبرز، مشاهد تكدس المواطنين و تجمهرهم أمام مقر الوكالة ليس بغريب و لا بجديد في ظل التسيب و الفوضى التي تطبع هذا الفضاء.

منذ الثامنة و النصف، حسب ما عاينت هبة بريس، و المواطنون يفدون تباعا على مقر وكالة ليديك بعين السبع بالدار البيضاء لقضاء حاجياتهم، غير أن غياب الموظفين آثار موجة من الغضب و التذمر في صفوف المرتفقين.

“راه ولفنا أخويا هادشي، غالبا كيبداو يدخلو لمكاتبهم في العاشرة و كاين لي كيجي حتال العشرة و نص أو الحادية عشر”، بهاته العبارة علق أحد الحاضرين على غضب مواطن لم يستسغ عدم وجود الموظفين في مكاتبهم رغم أن الساعة تجاوزت العاشرة صباحا بدقائق.

وحده شاب في عقده الثالث على ما يبدو و معه موظفة في ذات العمر تقريبا، من تقدما جمع المستخدمين و شرعا على مهل في التجاوب مع المواطنين في انتظار توافد باقي زملائهم.

مظهر من مظاهر التسيب و عدم احترام المواطن/الزبون، الذي يدفع الكثير لشركة “ليديك” مقابل خدمات لا تروق أغلب البيضاويين، فإلى متى سيستمر هذا العبث و التجاهل لمصالح الساكنة؟

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 0,50 % مقابل الدولار الأمريكي

بنك المغرب: الدرهم ينخفض بنسبة 0,50 % مقابل الدولار…

2023-09-03 / 20:29
Photo of الرميلي تجمع أعضاء الأغلبية بمجلس البيضاء لتذويب الخلافات

الرميلي تجمع أعضاء الأغلبية بمجلس البيضاء لتذويب الخلافات

2023-08-31 / 16:17
Photo of “كازا إيفنت” تواصل تعنتها و تمنع “سونارجيس” من إصلاح مركب محمد الخامس بالبيضاء

“كازا إيفنت” تواصل تعنتها و تمنع “سونارجيس” من إصلاح…

2023-08-24 / 13:07
Photo of أمن الدار البيضاء يوقف مبحوثين عنهم و بحوزتهم مواد محظورة

أمن الدار البيضاء يوقف مبحوثين عنهم و بحوزتهم مواد…

2023-08-09 / 19:38
Photo of طماريس: “الغارديانا” يرعبون المواطنين أمام أعين رجال الدرك والسلطة المحلية

طماريس: “الغارديانا” يرعبون المواطنين أمام أعين رجال الدرك والسلطة…

2023-08-08 / 22:54
Photo of تراجع أسعار اللحوم بخمسة دراهم في أسواق الدار البيضاء

تراجع أسعار اللحوم بخمسة دراهم في أسواق الدار البيضاء

2023-08-07 / 20:09
Photo of سكان البرنوصي يشتكون حالة الطرقات الكارثية وسط صمت المنتخبين

سكان البرنوصي يشتكون حالة الطرقات الكارثية وسط صمت المنتخبين

2023-07-28 / 11:29
Photo of الفرقة الوطنية تدخل على خط صفقة “22 مليار” بالدار البيضاء

الفرقة الوطنية تدخل على خط صفقة “22 مليار” بالدار…

2023-07-26 / 16:57
Photo of رغم عدم صلاحيتها للسباحة.. إقبال قياسي على شواطئ البيضاء في غياب البدائل

رغم عدم صلاحيتها للسباحة.. إقبال قياسي على شواطئ البيضاء…

2023-07-17 / 11:13
Photo of رغم تحذير السلطات.. “صحاب الباراسولات” يحتلون شاطئ عين الدياب

رغم تحذير السلطات.. “صحاب الباراسولات” يحتلون شاطئ عين الدياب

2023-07-11 / 11:05

تعليق واحد

  1. هناك تسيب لي سبب عدم المراقبة وعدم الالتزام بالشروط الموضوعة في بداية اي مشروع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق