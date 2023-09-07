جــ..ــثة باكستاني تستنفر أمن طنجة

2023-09-07 / 11:18
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هبة بريس - مكتب طــنجة

عثر أمس الأربعاء، على جثة مواطن باكستاني في عقده السادس، في مرحلة متقدمة من التعفن داخل شقته المتواجدة بحي بني ورياغل بمدينة طنجة .

وقالت مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية تلقت بلاغا من طرف ساكنة حي بني ورياغل بوجود رائحة كريهة تنبعث من داخل الشقة ، حيث انتقلت المصالح الأمنية مرفوقة بفرقة من الأدلة الجنائية والعلمية الى عين المكان واقتحمت الشقة بعد اخذ اذن النياية العامة ليتم العثور على الجثة في طور متقدم من التعفن.

وبعد اجراء مسح شامل للمكان وجمع المعلومات المتعلقة بالضحية، أمرت النيابة العامة بنقل الجثة صوب مستودع الأموات بطنجة ، كما تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها .

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