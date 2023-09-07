قبيل الشتاء.. “الصحة العالمية” تحذر من “اتجاهات مقلقة” لكورونا

2023-09-07 / 10:28
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هبة بريس - وكالات

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، من “اتجاهات مثيرة للقلق” لفيروس كورونا قبل فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة جنيف السويسرية إن “الوفيات تتزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى تزايد حالات دخول وحدات العناية المركزة في أوروبا، وحالات دخول المستشفيات في عدة مناطق بالعالم”.

وأضاف أن “منظمة الصحة العالمية تواصل رؤية اتجاهات مثيرة للقلق لكورونا قبل حلول موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي”.

وأعرب المسؤول الصحي عن أسفه إزاء البيانات المحدودة حيث أن 43 دولة فقط – أقل من ربع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية – تعلن عن أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا، فيما تقدم 20 دولة فقط معلومات عن الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات.

وأكد عدم وجود نوع واحد من الفيروس التاجي يهيمن على مستوى العالم.

وأشار غيبريسوس إلى أنه تم اكتشاف المتحور BA.2.86، وهو أحد السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون، بأعداد صغيرة في 11 بلدا.

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‫2 تعليقات

  1. لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية لحد الآن.. كورونا انتهت وأنتم لا زلتم تضعيعون وتبدرون الأموال في أشياء تافهة نريد التغيير والاصلاح والفاهم يفهم.

  2. خلفت كورونا خسائر بشرية ومادية خلال ثلات سنوات الماضية لهذا يجب الحيطة والحذر منها .

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