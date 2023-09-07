“توفي غرقا وليس رميا بالرصاص”.. الجزائر تطالب عائلة الشاب “المقت.ول” بتغيير سبب الوفاة لتسلم جثمانه

2023-09-07 / 10:16
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هبة بريس - الرباط

*الصورة تعبيرية

أفاد مصدر مطلع لهبة بريس، أن عائلة الشاب المغربي الذي قتل رميا برصاص عناصر البحرية الجزائرية، لم تتسلم بعد جثمان ابنها لدفنه.

وذكر مصدر مقرب، أن السلطات الجزائرية، طالبت عائلة الشاب المغربي، بالتوقيع على محضر يتضمن سببا “غير حقيقيا” لوفاته مقابل الحصول على جثمانه.

ووفق ذات المصدر، فيفيد المحضر أن الشاب المغربي – الفرنسي، توفي غرقا قبل أن تظهر جثته بالسواحل الجزائرية، وليس رميا برصاص العسكر.

وأكد المصدر ذاته، أن السلطات الجزائرية لجأت الى هاته الحيلة ضمانا لعدم سلك عائلة الشاب للاجراءات القانونية ضدها بسبب هذه الجريمة الشنعاء.

هذا وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أقرت، بمسؤوليتها عن حادث مقتل مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية باستعمال الرصاص الحي في عرض البحر، مساء الثلاثاء المنصرم، بعد دخولهما، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، المياه الإقليمية الجزائرية على متن دراجات مائية، عن طريق الخطأ، إلى المنطقة البحرية الفاصلة بين الميناء الترفيهي للسعيدية ومرسى بن مهيدي

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‫12 تعليقات

  1. إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكْم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ ..

  2. حسبي الله ونعم الوكيل….الله ياخذ الحق….زوينة هدي وقع على حاجة مكايناش باش تسلم الجثة….يجب على السلطات المغربية التدخل بحزم في هذا الموضوع…راه ما يمكنش العائلة هيا لي تدير الإجراءات بوحدها

  3. مع الأسف الشديد نحن ننتظر نقطة ضوء في الرجوع الى علاقة اخوية قوية لكن العكس صحيح. ان لله وانا اليه راجعون ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  4. الله يرحمهم ويصبر ذويهم والله كلما مرت الايام الا وزادت العلاقات سوءا نسال الله الفرج ..

  7. إنا لله وإنا إليه راجعون .اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين وألهم أهلهم الصبر والسلوان..

  9. حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمهم وعند الله عنده حسن الجزاء وتلتقي الخصوم..

  12. qu il gardent sa dépuille son ame est au cliel et Dieu sait la vérité il va pas oublier

    sa famille aussi ne va as oublier

    les marocains libres ne vont pas oublier : les chiens traitres de l’est vont payer par leu sang tot ou tard

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