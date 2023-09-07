أمن أكادير يوقف سارق وكالة لتحويل الأموال

2023-09-07 / 09:38
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، مساء أمس الأربعاء 6 شتنبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الأمن بأكادير قد تفاعلت بسرعة مع شكاية تقدمت بها مستخدمة في وكالة لتحويل الأموال بحي السلام بأكادير، تتهم فيها شخصا مجهولا بتعريضها للتهديد بواسطة السلاح الأبيض وسرقة مبلغ مالي مهم من أموال الوكالة، وممتلكات وأموال شخصية في ملكها، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بسرعة، بينما مكنت إجراءات التفتيش من حجز واسترجاع جزء من المبلغ المالي المتحصل من هذه السرقة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، وكذا ضبط باقي المتحصلات والعائدات الإجرامية.

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