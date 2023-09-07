طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، داخل الأقاليم الجنوبية، وكذا ببعض مناطق السهول الداخلية الشمالية والوسطى.

وستكون الأجواء غائمة أحيانا مع نزول قطرات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بالرعد، وذلك فوق الأطلسين الكبير والمتوسط وأيضا فوق أقصى الشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى، وشمال كل من المنطقة الشرقية والساحل المتوسطي، كما يرتقب تناثر غبار بأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب-الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و 28 درجة بالجنوب والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 16 و 23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستبقى دون تغير يذكر.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين أصيلة وطانطان وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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