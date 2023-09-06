الأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في تعرية 5 نساء فلسطينيات

2023-09-06 / 23:18
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هبة بريس _ وكالات

دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة خلال مداهمة مبنى سكني.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحافي: “سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي”.
وأضاف حق “يجب النظر في حادث قيام مجندات إسرائيليات بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة”.

والثلاثاء، نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” (خاص) تقريراً يسرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في 10 يوليو 2023 وطالت 4 نساء وفتاة.

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