بعد بريطانيا.. كندا تحذر رعاياها من الإقتراب من الحدود الجزائرية

2023-09-06 / 23:04
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هبة بريس _ الرباط

حذرت الحكومة الكندية مواطنيها السياح القادمين إلى المغرب، من الاقتراب من الحدود البحرية مع الجزائر، وذلك بسبب جريمة السعيدية التي استهدف فيها العسكر الجزائري بالرصاص الحي أربعة شبان مغاربة.

وذكرت الحكومة الكندية في بيان على موقعها الرسمي أن حدود المغرب مع الجزائر مغلقة، محذرة مواطنيها من محاولة عبورها.

وجاء في بيان الحكومة الكندية : “لا تحاول العبور إلى الجزائر عن طريق البر أو الماء. تجنب ركوب الزوارق بالقرب من الحدود البحرية حتى لا تعبرها

وكانت الخارجية البريطانية قد قانت بتوجيه تحذير سفر جديد إلى السياح الذين يرغبون في زيارة المغرب، عقب واقعة مقتل مغربيين في عرض البحر على الحدود الجزائرية المغربية.

وقالت الخارجية البريطانية، في تحذيرها الموجه إلى السياح البريطانيين الذين يرغبون في قضاء عطلتهم في المغرب: “انتبه إلى أن الحدود بين المغرب والجزائر تمتد إلى البحر. إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة جيت سكي، فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية. تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود لتتمكن من العودة إلى الشاطئ”.

ويأتي هذا بعد واقعة مقتل مغربيين من قبل الجيش الجزائري في عرض البحر، مساء الثلاثاء المنصرم، بعد دخولهما، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، المياه الإقليمية الجزائرية على متن دراجات مائية، عن طريق الخطأ، إلى المنطقة البحرية الفاصلة بين الميناء الترفيهي للسعيدية ومرسى بن مهيدي.

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‫2 تعليقات

  2. فعلا اذا لم تكن إدانة دولية جامعة، فالتحذير و التبيه واجب
    ولكن لا عليكم قريبا سيعود الود بين الاخوة و الجيران و سيستمتع السياح الوافدون الى المغرب و جيرانه بعرض البحر و طوله.

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