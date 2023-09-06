“خساسة”…نظام الكابرانات يمنع “بابليون “من المشاركة بمهرجان ” تيمتار ” باكادير

هبة بريس _ ع عياش

ارهاب جديد يتعدى ” القرطاس ” ليصل إلى الفن يمارسه بطلاقة نظام العسكر بالجزائر ضدا في مجموعة “أمين بابيلون” التي تقرر منعها من الدخول إلى المغرب بعدما تم استدعائها للمشاركة في مهرجان تيميتار في نسخته أل: 18 بمدينة أكادير

نظام ” الكابرات ” يعتقد أن المغاربة يشبهون عسكرهم الذي اطلق الرصاص على شباب مغاربة بعرض البحر إذ من المؤكد أن قرار المنع اتخد تخوفا من اي رد فعل مغربي محتمل ..

واذا كان نظام الكابرانات بالجزائر يعتقد أن المغاربة سيكون لهم رد فعل مشابه لفاجعة التقتيل في حق شباب مغاربة فهذا الإعتقاد خاطئ أخدا بتربيتهم التي تمنع عنهم ازهاق الارواح بدون حق

ولكي يفهم نظام الكابرات سمو افكار المغاربة ورغباتهم…فقد اطلق بعض المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي نداء حضاري سلمي بعدم السماح لهذا الفنان بالمشاركة بالمهرجان احتراما للعائلات المكلومة والشعب المغربي الذي لم يفهم بعد ثقل ” الخساسة ” بالارواح التي تجعل البعض يوجه القرطاس نحو الأعناق من النقطة الصفر

يذكر أن مدينة أكادير تستعد لتنظيم الإخوان فعاليات مهرجان “تيميتار” في نسخته الـ 18، المرتقب بين الـ 7 و 9 من شهر شتنبر الجاري.

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