وجدة .. السلطات تغلق المطعم المتسبب في تسمم غذائي

2023-09-06 / 21:52
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هبة بريس : وجدة

قامت السلطات المحلية اليوم الأربعاء 06 شتنبر الجاري، بإغلاق المطعم الكائن بالقرب من جامعة محمد الأول بوجدة والذي تسبب في تسمم أزيد من 20 شخصا، من بينهم طلبة.

وقد كانت السلطات المحلية تحت إشراف رئيس المنطقة الحضرية واد الناشف، وبحضور قائد الملحقة الإدارية 11، والعناصر الأمنية ومختلف المصالح الصحية، قد حلت بالمطعم فور تلقيها بخبر التسمم، حيث باشرت الإجراءات القانونية والمسطرية، والتي أسفرت عن قرار الإغلاق.

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