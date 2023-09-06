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إصابة سياح أجانب بجروح في حادث سير بشتوكة

2023-09-06 / 22:29
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصيب أربعة سياح أجانب الى جانب سائق مغربي بجروح متفاوتة الخطورة، بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نقل سياحية، بعد زوال اليوم الاربعاء 6 شتنبر الجاري، بمنطقة الدويرة بإقليم اشتوكة ايت باها .

وذكرت مصادر ، الجريدة انه تم نقل المصابين الى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات، ولم يغادر بعد أي مصاب المستشفى خلال مساء اليوم .

الحادث إستنفر المصالح الدركية التي حلت بالمنطقة من أجل القيام بالإجراءات القانونية لترتيب المسؤوليات، وتبقى السرعة وعدم إحترام علامات التشوير سبب رئيسي الحوادث .

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