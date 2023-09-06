رسميا … ميارة لن يزور الكنيسيت الإسرائيلي

هبة بريس _ الرباط

أفاد بلاغ لمجلس المستشارين أنه تعذر على النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، مواصلة الزيارة البرلمانية التي كانت مبرمجة يومي 6 و 7 شتنبر الجاري لكل من المجلس الوطني الفلسطيني و الكنيست الإسرائيلي وذلك على إثر وعكة صحية طارئة ألمت به.

وأوضح البلاغ أنه على إثر هذه الوعكة الصحية التي ألمت بميارة بالعاصمة الأدرنية عمان في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها للمملكة الأردنية الهاشمية بدعوة من السيد فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، والتي استدعت الإقامة بالمستشفى والخضوع للفحوصات المعمقة وللعلاج “فقد تعذر عليه مواصلة الزيارة البرلمانية التي كانت مبرمجة يومي 6 و 7 شتنبر2023 لكل من المجلس الوطني الفلسطيني و الكنيست الإسرائيلي”.

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