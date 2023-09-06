” شنقريحة” يتحدث لأمريكا عن مكافحة الإرهاب..لسان سليط فيه ” تضاد”

2023-09-06 / 20:16
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هبة بريس _ عبد الله عياش

ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز عبرا في اتصال هاتفي عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية.

وجاء في البيان “عبر الجانبان عن إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني. كما كانت المحادثات فرصة للجانبين للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب”.

في آخر البيان..يكون شنقريحة مرتاح لمكافحته الإرهاب وهو الذي أصبح ملطخ اليدين بدم أرواح بريئة تاهت في البحر وبدل أن تطبق دولة الجوار القانون الدولي المنظم للبحار في العالم، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974 اختار شنقريحة ومن معه قتل الأبرياء بالرصاص ضاربا عرض الحائط ” الجوار والدم والعروبة ”

واذا كان شنقريحة مرتاح جدا لمكافحته الإرهاب … فالإرهاب الأكبر ذاك الذي ارتكبه الأخير في حق المغرب بعدما سدد رصاصاته صوب أجساد كانت تتمنى الحل والعودة إلى أرض الوطن …كل الإرهاب.. لن يكون أكثر شرا من الذي اقترفته ايدي ” شنقريحة ” بالتفويض طبعا …

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تعليق واحد

  1. قتل إثنين مدنيين من المغرب في البحر ماذا يساوي عند الكابرنات أمام قتل 200 الف جزائري بدم بارد أثناء العشرية السوداء …
    تلك عقيدة عسكر وضعتهم فرنسا لتمزيق النسيج الإجتماعي الشعوب شمال إفريقيا حتى يسهل نهبها.

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