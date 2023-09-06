مطالبا بتسليمه ملفه الطبي…”العواج” يعتصم أمام “عكاشة”

2023-09-06 / 19:45
0
هبة بريس _ ع عياش

اعتصم الناشط والمعتقل السياسي السابق، نور الدين العواج، اليوم الأربعاء، أمام سجن عكاشة، مطالبا بتسليمه ملفه الطبي.

وصاغ العواج بلاغا نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يؤكد فيه للرأي العام إنه راسل الجهات المعنية، من أجل تسليمه ملفه الطبي، بغرض تتبع وتلقي العلاج بعد مغادرته أسوار السجن، دون أن يتمكن من الحصول عليه لحدود الساعة.

وغادر العواج سجن عكاشة منتصف شهر يونيو المنصرم، بعد أن قضى سنتين وراء القضبان إذ تم اعتقاله سنة 2021 مباشرة بعد انتهاء وقفة تضامنية مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد ستيتو، والتي كانت منظمة على هامش محاكمتهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كلميم : العثور على جثة شخص والأمن يفتح تحقيق

كلميم : العثور على جثة شخص والأمن يفتح تحقيق

2023-09-06 / 20:23
Photo of الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب ..المغرب خارج التصنيف لعام 2022

الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب ..المغرب خارج التصنيف لعام 2022

2023-09-06 / 19:02
Photo of ” أسعار المحروقات”..البيجيدي يستدعي وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية

” أسعار المحروقات”..البيجيدي يستدعي وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية

2023-09-06 / 18:52
Photo of تحرير الملك العام .. مطلب باعتماد ” المرونة ” إبان “الانشطة الموسمية”

تحرير الملك العام .. مطلب باعتماد ” المرونة ”…

2023-09-06 / 18:40
Photo of البيضاء: هل يعجل وفاة تقني كهرباء وانقطاع التيار على أكبر مطار بالمغرب برحيل الحافيظي؟؟

البيضاء: هل يعجل وفاة تقني كهرباء وانقطاع التيار على…

2023-09-06 / 17:22
Photo of “الشغب الرياضي” يجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

“الشغب الرياضي” يجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

2023-09-06 / 16:47
Photo of لأول مرة بالمغرب.. تجربة مدارس الريادة تدخل حيز التطبيق” فيديو”

لأول مرة بالمغرب.. تجربة مدارس الريادة تدخل حيز التطبيق”…

2023-09-06 / 16:21
Photo of اتصلوا بضحايا لإيهامهم بفوزهم بجوائز.. إيقاف 9 أشخاص بجرسيف والناظور

اتصلوا بضحايا لإيهامهم بفوزهم بجوائز.. إيقاف 9 أشخاص بجرسيف…

2023-09-06 / 15:31
Photo of الرصاص يلعلع ببرشيد لإيقاف شخص عرض حياة مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع ببرشيد لإيقاف شخص عرض حياة مواطنين للخطر

2023-09-06 / 15:11
Photo of حجز 65 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

حجز 65 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

2023-09-06 / 15:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق