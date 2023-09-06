مطالبا بتسليمه ملفه الطبي…”العواج” يعتصم أمام “عكاشة”

هبة بريس _ ع عياش

اعتصم الناشط والمعتقل السياسي السابق، نور الدين العواج، اليوم الأربعاء، أمام سجن عكاشة، مطالبا بتسليمه ملفه الطبي.

وصاغ العواج بلاغا نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يؤكد فيه للرأي العام إنه راسل الجهات المعنية، من أجل تسليمه ملفه الطبي، بغرض تتبع وتلقي العلاج بعد مغادرته أسوار السجن، دون أن يتمكن من الحصول عليه لحدود الساعة.

وغادر العواج سجن عكاشة منتصف شهر يونيو المنصرم، بعد أن قضى سنتين وراء القضبان إذ تم اعتقاله سنة 2021 مباشرة بعد انتهاء وقفة تضامنية مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد ستيتو، والتي كانت منظمة على هامش محاكمتهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

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