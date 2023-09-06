الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب ..المغرب خارج التصنيف لعام 2022

هبة بريس

في عام 2022، شهدت 10 دول فقط نحو 3 آلاف هجوم إرهابي راح ضحيتها نحو 11 ألف شخص بين قتيل وجريح، وشمل ذلك دولتين عربيتين تعرضتا لنحو 600 هجوم إرهابي.

وفي ذات العام، لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في 10 هجمات إرهابية فقط، كان أشدها في باكستان، التي شهدت هجومين راح ضحيتهما نحو 250 شخصا، بينما شهدت مالي 3 هجمات منفصلة قتلت 280 شخصا.

ورصد التقرير الذي أعدته وكالة سبوتنيك عدد الهجمات التي تعرضت لها كل دول من الدول الـ 10 وأعداد القتلى والمصابين في كل منها:

أفغانستان: تعرضت لـ 225 هجمة إرهابية راح ضحيتها 633 قتيلا و897 مصابا.

بوركينا فاسو: تعرضت لـ 310 هجمات إرهابية راح ضحيتها ألف و135 قتيلا و496 مصابا.

الصومال: تعرضت لـ 299 هجمة إرهابية راح ضحيتها 755 قتيلا و1001 مصابا.

مالي: تعرضت لـ 272 هجمة إرهابية راح ضحيتها 944 قتيلا و376 مصابا.

سوريا: تعرضت لـ 197 هجمة إرهابية راح ضحيتها 447 قتيلا و451 مصابا.

باكستان: تعرضت لـ 298 هجمة إرهابية راح ضحيتها 643 قتيلا و802 مصابا.

العراق: تعرضت لـ 401 هجمة إرهابية راح ضحيتها 174 قتيلا و339 مصابا.

نيجيريا: تعرضت لـ 120 هجمة إرهابية راح ضحيتها 385 قتيلا و147 مصابا.

ميانمار: تعرضت لـ 755 هجمة إرهابية راح ضحيتها 415 قتيلا و349 مصابا.

النيجر: تعرضت لـ 54 هجمة إرهابية راح ضحيتها 198 قتيلا و118 مصابا.

وتشير تلك الإحصائيات إلى أن إجمالي الهجمات الإرهابية التي شهدتها الدول الـ 10 في 2022 هو ألفان و931 هجوم إرهابي.

كما تظهر أن تلك الهجمات أدت إلى مقتل 5 آلاف و729 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 5 آلاف و178 آخرين.

وفيما يلي قائمة بأشد 10 هجمات إرهابية شهدها العالم من حيث عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في هجوم واحد، حيث جاءت باكستان على رأس القائمة.

باكستان: مقتل 195 شخصا في هجوم إرهابي واحد.

سوريا: مقتل 154 شخصا في هجوم إرهابي واحد.

الصومال: مقتل 120 شخصا في هجوم إرهابي واحد.

بوركينا فاسو: مقتل 116 شخصا في هجوم إرهابي واحد.

مالي: مقتل 110 أشخاص في هجوم إرهابي واحد.

مالي: مقتل 100 شخص في هجوم إرهابي ثان.

مالي: مقتل 70 شخصا في هجوم إرهابي ثالث.

الصومال: مقتل 59 شخصا في هجوم إرهابي واحد.

باكستان: مقتل 56 شخصا في هجوم إرهابي ثان.

أفغانستان: مقتل 56 شخصا في هجوم إرهابي واحد.

وبحسب تلك الإحصائيات، فإن إجمالي الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الهجمات الـ 10 الأكثر دموية في العالم هو ألف و36 شخصا.

وإضافة إلى الدول التي شهدت أشد الهجمات الإرهابية في 2022، فإن هناك دول أخرى ليست ضمن القائمة لكنها شهدت هجمات إرهابية راح ضحيتها المئات أو العشرات في منطقة الشرق الأوسط وأبرزها:

العراق.

مصر.

إيران.

اليمن.

تركيا.

إسرائيل.

ليبيا.

فلسطين.

الجزائر.

تونس.

الإمارات.

لبنان.

كما أن هناك 8 دول في الشرق الأوسط لم تشهد أي هجمات إرهابية خلال 2022 وهي:

السعودية.

الأردن.

المغرب.

البحرين.

السودان.

الكويت.

قطر.

سلطنة عمان.

وبحسب الإحصائيات التي جمعها فريق “سبوتنيك”، فإن سوريا والعراق كانتا الدولتين العربيتين الأكثر تعرضا للهجمات الإرهابية في 2022، حيث احتلت الدولتان المرتبتين الـ 4 والـ 6 عالميا على التوالي وتعرضتا معا لنحو 600 هجمة إرهابية في عام واحد

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