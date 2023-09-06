” أسعار المحروقات”..البيجيدي يستدعي وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية

2023-09-06 / 18:52
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هبة بريس _ ع عياش

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمثول وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة موضوع الزيادات “غير المفهومة” في أسعار المحروقات.

ووجهت المجموعة طلبا لرئيس اللجنة قصد عقد اجتماع اللجنة، على خلفية الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية، خلال الأسابيع الأخيرة، ما انعكس على ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وسجلت المجموعة في طلبها إن الارتفاع في الأسعار وطنيا، يأتي في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات استقرارا في السوق الدولية.

وتوقفت مجموعة “البيجيدي” على التبعةت السلبية لهذه الموجة من الارتفاعات غير المفهومة، وغير المبررة، خاصة مع الصمت الحكومي.

الى ذلك؛ يعرف أن اسعار المحروقات عرفت خمس زيادات متتالية في غضون شهر غشت المنصرم، أربعة منها تمت في أسبوعين فقط، مما أعاد موضوع المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي،

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‫19 تعليقات

  5. هادوك واش عند باباهم شي وجه باش احسنوا به، واش ماعارفينش بلي هم السبب في الكوارث لي كيعيشها المواطن المغربي بسببهم حيث هم لي رفعوا الدعم عن المحروقات

  7. كل ما يتعلق بالحيات يتوقف علا المحروقات وللاسف هده المادة في ارتفاع يوم بعض يوم الى متى

  8. يجب تفسير هدا الحلم المرعب والمفزع والمقلق نحن نعيش اسعار مرتفعة جدا في كل المواد المستهلكة واساسها المحروقات العمود الفقري لكل شيء يسل للمستهلك

  9. مكاتحشموش حررتوا الأسعار وحيدتو المقاصة ودابا كاتهضروا لعنة الله على كل واحد كان سبب فتفقير هاد الشعب

  11. ومن كان سببا وراء ارتفاع أسعار المحروقات..صدق المثل: يقتلون ويسيرون في جنازة المقتول!

  18. الله ياخذ فيكم الحق انت السبب ياوجوه النحس تقتلوا القتيل ونمشيو في الجنازة ديالو اخوان الشيطان .

  19. البيجيدي هم من أوصلونا إلى هذا الوضع والحكومة الحالية تربعت على هذا المنجز لضرب القدرة الشرائية للمواطن الذي لا حول ولا قوة له وينتظر تدخلا من الجهات العليا

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