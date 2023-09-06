” أسعار المحروقات”..البيجيدي يستدعي وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية

هبة بريس _ ع عياش

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمثول وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة موضوع الزيادات “غير المفهومة” في أسعار المحروقات.

ووجهت المجموعة طلبا لرئيس اللجنة قصد عقد اجتماع اللجنة، على خلفية الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية، خلال الأسابيع الأخيرة، ما انعكس على ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وسجلت المجموعة في طلبها إن الارتفاع في الأسعار وطنيا، يأتي في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات استقرارا في السوق الدولية.

وتوقفت مجموعة “البيجيدي” على التبعةت السلبية لهذه الموجة من الارتفاعات غير المفهومة، وغير المبررة، خاصة مع الصمت الحكومي.

الى ذلك؛ يعرف أن اسعار المحروقات عرفت خمس زيادات متتالية في غضون شهر غشت المنصرم، أربعة منها تمت في أسبوعين فقط، مما أعاد موضوع المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي،

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 2 7