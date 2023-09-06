” أسعار المحروقات”..البيجيدي يستدعي وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية

2023-09-06 / 18:52
0
هبة بريس _ ع عياش

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمثول وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة موضوع الزيادات “غير المفهومة” في أسعار المحروقات.

ووجهت المجموعة طلبا لرئيس اللجنة قصد عقد اجتماع اللجنة، على خلفية الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية، خلال الأسابيع الأخيرة، ما انعكس على ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وسجلت المجموعة في طلبها إن الارتفاع في الأسعار وطنيا، يأتي في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات استقرارا في السوق الدولية.

وتوقفت مجموعة “البيجيدي” على التبعةت السلبية لهذه الموجة من الارتفاعات غير المفهومة، وغير المبررة، خاصة مع الصمت الحكومي.

الى ذلك؛ يعرف أن اسعار المحروقات عرفت خمس زيادات متتالية في غضون شهر غشت المنصرم، أربعة منها تمت في أسبوعين فقط، مما أعاد موضوع المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي،

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كلميم : العثور على جثة شخص والأمن يفتح تحقيق

كلميم : العثور على جثة شخص والأمن يفتح تحقيق

2023-09-06 / 20:23
Photo of مطالبا بتسليمه ملفه الطبي…”العواج” يعتصم أمام “عكاشة”

مطالبا بتسليمه ملفه الطبي…”العواج” يعتصم أمام “عكاشة”

2023-09-06 / 19:45
Photo of الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب ..المغرب خارج التصنيف لعام 2022

الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب ..المغرب خارج التصنيف لعام 2022

2023-09-06 / 19:02
Photo of تحرير الملك العام .. مطلب باعتماد ” المرونة ” إبان “الانشطة الموسمية”

تحرير الملك العام .. مطلب باعتماد ” المرونة ”…

2023-09-06 / 18:40
Photo of البيضاء: هل يعجل وفاة تقني كهرباء وانقطاع التيار على أكبر مطار بالمغرب برحيل الحافيظي؟؟

البيضاء: هل يعجل وفاة تقني كهرباء وانقطاع التيار على…

2023-09-06 / 17:22
Photo of “الشغب الرياضي” يجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

“الشغب الرياضي” يجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

2023-09-06 / 16:47
Photo of لأول مرة بالمغرب.. تجربة مدارس الريادة تدخل حيز التطبيق” فيديو”

لأول مرة بالمغرب.. تجربة مدارس الريادة تدخل حيز التطبيق”…

2023-09-06 / 16:21
Photo of اتصلوا بضحايا لإيهامهم بفوزهم بجوائز.. إيقاف 9 أشخاص بجرسيف والناظور

اتصلوا بضحايا لإيهامهم بفوزهم بجوائز.. إيقاف 9 أشخاص بجرسيف…

2023-09-06 / 15:31
Photo of الرصاص يلعلع ببرشيد لإيقاف شخص عرض حياة مواطنين للخطر

الرصاص يلعلع ببرشيد لإيقاف شخص عرض حياة مواطنين للخطر

2023-09-06 / 15:11
Photo of حجز 65 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

حجز 65 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

2023-09-06 / 15:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق