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تحرير الملك العام .. مطلب باعتماد ” المرونة ” إبان “الانشطة الموسمية”

2023-09-06 / 18:40
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هبة بريس _ ع عياش

بان في المشهد الفيسبوكي هذه الأيام مقاطع فيديو لعمليات إخلاء الملك العمومي من الباعة المتجولين في عدد من الأحياء الشعبية بمدن عديدة

وكالعادة.. تشتد حدة هذه التدخلات تزامنا والتعيينات الجديدة في صفوف القياد والباشوات وهو أمر يستحسنه الجميع بينما يراه البعض الآخر ” تظلم ” في غياب حلول بديلة

التدخلات التي نراها في عدد من المدن المغربية في غالب الأحيان تكون وقتية اذ تعود حليمة الى عادتها الاولى بمجرد استيطان رجال السلطة بمكاتبهم وتعودهم على نمط الإشتغال الجديد

اختيار توقيت الدخول المدرسي لشن حملات لتحرير الملك العام يراه متتبعون غير موفق لتزامنه مع فترة الدخول المدرسي

ويسجل البعض ان فترة الدخول المدرسي تنتشر بعض الأنشطة الموسمية التي “تنفس” عن كثير من الأسر، ومنهم حتى طلبة يستثمرون المناسبة لتوفير ما يواجهون به موسما جامعيا مكلفا، ومن جهة فإن تكاليف التمدرس تتطلب الحفاظ على مصادر الدخل، خصوصا في الأنشطة غير المهيكلة التي توفر مناصب شغل الكثيرين.

ان الظرف الإجتماعي الحالي يفرض على رجال السلطة التعامل بسلاسة مع بعض المظاهر التي تبقى محدودة وظرفية تنتهي بانتهاء زمن معايشتها

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