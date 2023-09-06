Algeria's head coach Djamel Belmadi reacts during the Group E Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football match between Ivory Coast and Algeria at Stade de Japoma in Douala on January 20, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

بلماضي : الجزائر لا تتوفر على أي ملعب صالح لاحتضان المباريات الدولية

2023-09-06 / 18:29
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هبة بريس _ ع عياش

خرج مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي بتصريح صحفي ناري وضع من خلاله النظام الجزائري في مأزق بعدما أكد أن الجزائر لا تتوفر على أي ملعب صالح لاحتضان المباريات الدولية

وقال بلماضي أن الملاعب الجزائرية في وضع لا تسمح لها باستضافة معسكر المنتخب الجزائري، استعدادا لمواجهة تنزانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. وهو التصريح الذي يقوي بالفعل حظوظ المغرب لتنظيم كأس أمم إفريقيا

وأبرز بلماضي، أن ملاعب الجزائر لا تليق باحتضان المباريات الدولية، لافتا إلى أنه قام برحلة تتجاوز 10 ساعات ليصل إلى ملعب قسنطينة غير أنه صدم بوضعية الملعب لافتا إلى أن ملعب عنابة هو الآخر ليس جاهزا لاحتضان مباريات دولية .

وتساءل بلماضي ”لماذا لا يوجد أي ملعب جاهز في الجزائر في الوقت الحالي” وهو السؤال الذي يمكن اعتماده داخل الكاف للإقتناع بأن الجزائر لا يمكنها تنظيم اي تظاهرة دولية بدليل تصريح بلماضي نفسه .

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